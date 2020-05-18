Samsung Galaxy Note 20+: прирост миллиампер и мегапикселей

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Не секрет, что в августе состоится премьера флагманского дуэта Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+. На сегодняшний день инсайдеры не особо щедры на рендеры или изображения новинок, а вот сведения о характеристиках понемногу просачиваются в сеть. Сегодня пришло сообщение, что Galaxy Note 20+ получит аккумулятор емкостью 4500 мАч.

По сравнению с предшественником, который предлагал батарейку на 4300 мАч, это небольшой прирост. Многие надеялись, что новинка удостоится источника питания на 5000 мАч, но, эти предсказания могут и не сбыться. Что касается Galaxy Note 20, то ему пророчат батарейку на 4000 мАч.

Кроме того, сообщается, что новинка получит 108-мегапиксельный датчик. Пока нет ясности, будет ли он такой же как установлен в Galaxy S20 Ultra. Также есть вероятность, что смартфон наградят до 16 Гб оперативной памяти, минимум 128 Гб постоянной.

По слухам, новинки будут выделяться тем, что они получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев второго поколения 3D Sonic Max производства Qualcomm. Обещают им AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, где Plus-версия обладает диагональю 6,87 дюйма, а младшая — 6,42 дюйма.

Источник: gsmarena