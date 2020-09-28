Samsung Galaxy S20 FE стал пощечиной для владельцев Galaxy Note 20

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Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy S20 FE: каннибализм внутри модельного ряда

Да, именно к такому мнению пришли журналисты издания Sammobile. По их словам, детальное изучение характеристик Galaxy S20 FE и Galaxy Note 20 показало, что в случае с последней моделью пользователи переплачивают по сути только за S Pen и 64 Мп датчик в основной камере. По факту, получился этакий облегченный вариант Galaxy Note 20, который впору было бы именовать лайт-версией.

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Но чтобы выгодно выделить «бюджетный» вариант, предложили 120-герцовый дисплей. Еще один весомый для кого-то плюс — плоская матрица, никаких закруглений. Не забываем также про веселые расцветки и практичный корпус.

Почему новинку назвали S20 Fan Edition? Это исключительно маркетинговый ход, которым компания попыталась «убить двух зайцев». Сохранили отсылку к флагманской линейке S20 и сделали реверанс в сторону поклонников, что создан смартфон исходя из тех характеристик, которые предпочли пользователи. Образно говоря создан он «по заявкам трудящихся» и уход от слова Lite позволил избежать ассоциаций, что здесь что-то существенно упростили.

Сама компания заявляет, что новинка стала прямым ответом на пожелания фанатов. Он вобрал в себя большинство функций, которые понравились поклонникам в серии Galaxy S20, но при этом предлагают его по более доступной цене. Samsung надеется, что Fan Edition будет популярен и найдет массу покупателей. Но выходом этой модели компания обесценила Galaxy Note 20, сделав его очень нишевым устройством только для тех, кому критично важен стилус.

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Источник: sammobile