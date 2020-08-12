Samsung объединилась с ARM и AMD, чтобы создать бескомпромиссный Exynos

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Все чаще можно слышать от скептиков, что чип Exynos — это отстой. В числе аргументов они ссылаются на поверье, что его наличие под капотом это гарантированный троттлинг, агрессивный жор батарейки и низкие результаты тестов на фоне конкурентов от Qualcomm. В этом году нападки на процессор Exynos 990 только усилились и многие всерьез взялись убеждать Samsung в необходимости отказаться от установки фирменных решений в флагманах.

Однако Samsung не может и не будет отказываться от Exynos. В этой ситуации один из выходов улучшить собственные чипы — это сотрудничество с ARM. Ходят разговоры, что южнокорейский гигант и британский концерн заключили соглашение, по условиям которого будет создано фирменное ядро на основе супермощного ARM Cortex-X1.

Напомним, что ядро Cortex-X1 было представлено в мае нынешнего года и является пионером нового семейства Cortex-X. Оно на 30% производительнее Cortex-A77 и вендоры могут самостоятельно настраивать параметры Cortex-X1 с целью оптимизации работы и для более высоких показателей производительности.

Возможно, первые результаты совместной работы мы увидим в новом флагманском чипе Exynos 1000. Не исключено, что в состав этого процессора также войдут производительные ядра Cortex-A78 и графический чип от AMD. Первые тесты показали, что видеоускоритель от AMD значительно превосходит Adreno 650.

Источники: businesskorea, androidcentral