Samsung вышла за рамки паритета: Galaxy S20 массово получит чип Snapdragon 865

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Вот уже несколько лет Samsung консервативна в своем подходе к аппаратной платформе флагманов: она ставит фирменный чип Exynos и флагманскую SoC от Qualcomm. У такой стратегии были свои сторонники и свои противники.









Есть немало тех, кто считает, что компании стоит перейти на использование одного чипа и предпочтение должно быть отдано Snapdragon. А все по причине того, что Exynos «сливает» своему конкуренту по многим параметрам.





И надо сказать, что компания могла сделать ощутимый шаг в этом направлении. Еще в прошлом году в сети ходили слухи, что Samsung установит Snapdragon 865 во всех моделях серии Galaxy S20 за исключением тех, которые будут продаваться в Европе.





Известный поставщик утечек @Ice Universe опубликовал сообщение, что Galaxy S20 для южнокорейского рынка построен на базе Snapdragon 865. Напомним, что ранее на внутреннем рынке продавались версии флагманов с фирменным процессором Exynos. Что ж, похоже, Samsung признала тот факт, что ее флагманские чипсеты не могут конкурировать с платформами Qualcomm. Поэтому компания начала переводить свои топовые продукты на SoC Snapdragon.





По тем утечкам, что ранее появлялись в сети, Exynos 990 хоть и не фаворит, но все же появится в Galaxy S20. На каких рынках будут продавать эту версию, точной информации нет.





Источник: twitter.com







