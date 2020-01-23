Силовики США создали лабораторию по взлому iPhone

1053

Считается, что взломать iPhone практически невозможно. Сам концерн из Купертино постоянно твердит, что он стоит на страже приватности пользователей и делает все, чтобы информация на смартфоне не попала в руки третьих лиц. Причем не пускает в «святая святых» Apple и правоохранительные органы, из-за чего не раз становилась объектом критики.









В итоге органам правопорядка приходится искать обходные пути. Как оказалось, в Нью-Йорке правоохранители создали лабораторию для принудительной разблокировки и взлома смартфонов. Создана она по инициативе манхэттенского окружного прокурора Сайруса Вэнс-младшего и отдела по борьбе с киберпреступностью. Ее оснащение обошлось в $10 млн.





Сообщается, что в лаборатории работает команда профессионалов в области технологий и безопасности, среди которых немало бывших военнослужащих. В арсенале имеется самое совершенное оборудование, в частности камера радиочастотной изоляции для предотвращения удаленного доступа к мобильным устройствам. Кроме того, на вооружении есть мощный компьютер, который подбирает пароли к iPhone со скоростью 26 млн за секунду.





Идея с появлением лаборатории по взлому iPhone появилась в 2016 году, после того как террористы устроили стрельбу в доме для престарелых в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Тогда Apple отказалась помочь ФБР в разблокировке iPhone, принадлежащего одному из преступников.





Окружной прокурор Сайрус Вэнс считает несправедливым то, что Apple не содействует правоохранительным органам в получении доступа к информации, хранящейся на смартфоне. По его словам, должен быть найден баланс между защитой конфиденциальности и правосудием для жертв преступлений. Похоже, что на данный момент правоохранители так и не нашли эффективного способа взлома iPhone, что заставляет их обращаться за помощью к Apple.





Источник: phonearena.com







