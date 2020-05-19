Скидки на Xiaomi Mi Band 3, Amazfit GTS и другие гаджеты

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Практически каждый день есть множество вариантов скидок и акций. Маленькие магазины и крупнейшие площадки электронной коммерции предлагают покупателям окунуться в вихрь скидок, обещают осыпать купонами и бонусами. Но важно правильно выбирать наиболее оптимальные варианты и получать реальную выгоду от покупки товара со скидкой.

Чтобы вам было легче ориентироваться в море всевозможных акций, мы создали Telegram-канал Andro price — информационная площадка о скидках и распродажах от различных интернет-магазинов. Знакомьтесь с предложениями, выбирайте оптимальные и покупайте выгодно. Актуальные скидки сегодняшнего дня:

Смарт-часы Amazfit GTS

Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум. 220mAh, алюминиевый корпус (толщина 9.4 мм), 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $109,96 - https://lite.al/o1K7a

Скидка продавца $16.58 + промокод "MAYMAY800"

Робот-пылесос Midea

Характеристики: модель VCR03, <500 Вт, 4 режима уборки, время работы от аккум. 60-90мин

Предложение для РФ

Цена: $86,48 - https://lite.bz/YJtqI

Промокод "MAYMAY800"

Более трех тысяч заказов. 91% положительных отзывов

Фитнес-браслет Honor Band 4

Характеристики: 0,95" AMOLED, Bluetooth 4.2, 100мАч

Предложение для РФ

Цена: $13,66 https://ali.ski/MYWOS

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3

Характеристики: OLED, 0.78", Bluetooth 4.2, 110мАч, 5ATM, черные

Цена: $11,79 - https://lite.al/0pXEkP