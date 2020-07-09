Сколько будет стоить iPhone 12

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iPhone для Apple — центр ее вселенной. Выручка от их продаж занимает около половины бюджета компании. Поэтому неудивительно, что с приходом каждого нового поколения айфонов компания транслирует мысль, что новинки настолько крутые, что оправдывают каждый вложенный доллар. Этой же стратегии компания будет следовать и с серией iPhone 12. Популярности новинок могли бы поспособствовать и адекватные ценники на них.

Повышение цен

После того, как по сети прокатился слух, что из комплекта поставки iPhone 12 исчезнут наушники и зарядное устройство, многие увидели в этом хорошее предзнаменование — повышения цен удастся избежать, а то и вовсе снизить. Но это Apple, и она привыкла зарабатывать на своих продуктах, урезать собственную «пайку» доходности она никогда не спешит.

Аналитик китайской исследовательской компании GF Securities Джефф Пу, который в прошлом замечен за дачей точных прогнозов, готовит фанатов к мысли, что цена на iPhone 12 будет выше, чем у iPhone 11. Повышение цены составит $50 и за базовую версию смартфона будут просить $749.

Удорожающие факторы

Получается, не будь комплект поставки аскетичным и все аксессуары остались бы на своих местах, то стартовая цена была бы еще выше? Естественно, при условии, что слух об урезанной комплектации подтвердится. Джефф Пу склонен винить в повышении цены приход поддержки 5G, а также применение OLED-панели.

Источник: imore