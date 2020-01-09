Сколько было продано Samsung Galaxy Fold

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Немало тех, кто считает Samsung Galaxy Fold лишенным всякого смысла и чрезмерно дорогим устройством. Рациональный пользователь предпочтет за меньшие деньги приобрести флагман от другого производителя, устройство более понятное и надежное.





Сама Samsung не скрывала того, что складной мобильник — это эксперимент с акцентом на тех, кто живет вне системы обычных координат, где статус и оригинальность вещей ставится превыше всего.





Вот таких иррациональных и не бедных гиков по подсчетам Samsung должно найтись во всем мире не менее 1 миллиона человек. Ведь именно столько экземпляров Galaxy Fold компания планирует продать.





И вроде бы цель была достигнута, о чем президент компании заявил во время одного из своих выступлений в декабре прошлого года. Правда, потом оказалось, что топ-менеджер ошибся и выдал желаемое за действительное.





Приближенные к реальным цифрам продаж Galaxy Fold за 2019 год были озвучены исполнительным директором мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко во время выставки CES 2020. По его словам, компании удалось реализовать от 400 000 до 500 000 экземпляров складного смартфона.





Продажи Galaxy Fold продолжаются и, возможно, в будущем заветная цифра в 1 млн будет достигнута. Хотя ряд аналитиков высказывают скепсис в плане того, что план будет выполнен. Но и 500 тысяч проданных устройств можно будет считать хорошим результатом для нишевого и дорого смартфона.





Источник: theverge.com







