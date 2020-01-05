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Смартфону от наркобарона отказано в демонстрации на выставке CES 2020

05.01.2020 5866 3

Многие слышали имя известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. А в декабре свет увидел складной смартфон с гибким дисплеем, названный в честь этого дельца. Своим появлением он обязан брату Пабло Эскобара — Роберто, которых участвовал в делах картеля и решившийся на авантюру с созданием смартфона Pablo Escobar Fold 1.

 

Смартфону от наркобарона отказано в демонстрации на выставке CES 2020 – фото 1

 

Одной шумихи в прессе создателям «кокаиновой» новинки оказалось недостаточно, и они были полны решимости привезти ее на выставку CES 2020. Но организаторы выставки проявили благоразумие и отказали Escobar.Inc в появлении этого устройства на форуме. Официальная причина отказа — опасения ключевых игроков рынка, связанные с появлением продукта со столь громким именем, вызывающим негативные ассоциации.  

 

Смартфону от наркобарона отказано в демонстрации на выставке CES 2020 – фото 2

 

Напомним, что Pablo Escobar Fold 1 оценили всего в $350 и за эту сумму пользователям предлагается аппарат, оснащенный OLED‑дисплеем диагональю 7,8 дюйма и разрешением FullHD+. В арсенале устройства чип Snapdragon 8150, 6 Гб оперативки, аккумулятор на 4000 мАч и сдвоенная камера на 16 Мп + 20 Мп.

 

Для продвижения новинки была выбрана броская и эпатажная реклама с девушками в нижнем белье. А еще было заявлено, что они смогли сделать надежный и долговечный гибкий дисплей, что оказалось не под силу Samsung.

 

Смартфону от наркобарона отказано в демонстрации на выставке CES 2020 – фото 3

 

Но самое главное — новоиспеченный производитель смартфонов возомнил себя убийцей Apple, пообещав уничтожить «яблочную» компанию. Потому, что в концерне из Купертино работают мошенники, продающие бесполезные смартфоны по высокой цене. Решено показать зазнайкам из Apple какие смартфоны нужно создавать, а еще против концерна будет возбуждено судебное разбирательство с целью «отжать» нечестно заработанные на пользователях деньги.  

 

Источники: cnetgizchinaphonandroid﻿

CES 2020 Pablo Escobar Fold 1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Jack Black
Ну теперь ждите терракта на CES 2020... Думаю,он это, так не оставит....
05.01.2020 21:42
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Hryhorian Mykhaylo
Андрей, бери на тест, смарт от Эскобара!
05.01.2020 15:40
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Сергей Могилевцев
гнущийся смарфтон по диагонали, он же Fold 2, автомобиль с пятью колесами, вертолет на одном винте, сверзвуковой дерижабль......эти и еще другие новинки от Escobar.Inc ожидайте когда Пабло вновь обнюхается своей продукцией.
05.01.2020 15:24
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Смартфону от наркобарона отказано в демонстрации на выставке CES 2020