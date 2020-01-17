Стали известны чипы, которые лягут в основу Google Pixel 4a и Pixel 4a XL

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Известный инсайдер Стиви МакФлай в конце прошлого года принес весть, что готовится к выходу Google Pixel 4a. Это означает, что компания продолжит практику выпуска упрощенной версии эталонного гуглофона.





Есть слухи, что в этом году от выпуска модификации XL могли отказаться. Но, если верить тем данным, которые удалось обнаружить в прошивке Android Open Source Project для Pixel-фонов, увеличенная версия может выйти. Так, в ней были найдены упоминания о трех моделях с кодовыми именами Sunfish, Redfin и Bramble.









В случае с Sunfish речь идет о мобильном устройстве с чипом Snapdragon 730. Тогда как аппараты с кодовыми названиями Redfin и Bramble получили однокристальную систему Snapdragon 765. С оглядкой на те аппаратные платформы, которые получили смартфоны, высказываются предположения, что Sunfish дебютирует как Google Pixel 4a, а Redfin и Bramble являются двумя модификациями Pixel 4a XL или же последних из двух станет версий для разработчиков.





Выбор в пользу Snapdragon 765 может быть продиктован тем, что Google хочет предложить поддержку сетей пятого поколения в одном из устройств средней руки. Информации о времени выхода упрощенных версий Pixel 4 нет.





Источник: xda-developers.com







