Таким может быть Huawei Mate X2

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На прошлогодней выставке MWC 2019 Huawei наделала немало шумихи своим складным Mate X. Уже в феврале нынешнего года компания покажет его усовершенствованную версию Mate Xs, но на него серьезную ставку она не делает. Заметным игроком на поле складных смартфонов должен стать Mate X2 и его анонс прогнозируют в третьем квартале нынешнего года.





Компания достаточно зорко охраняет новинку от посторонних глаз. На данный момент не было понимания, какой же дизайн она получит. Возможно, ответ на этот вопрос дает один из патентов компании.





Сама патентная документация была найдена в базе данных Бюро интеллектуальной собственности ЕС. Изображения дают понимание, что производитель мог изменить подход с месторасположением гибкой матрицы. Так, если Huawei Mate X получил гибкий дисплей на внешней стороне, то его преемник предложит экран, который складывается внутрь на манер гибкой матрицы Galaxy Fold.





Как и в случае с Huawei Mate X в сложенном состоянии у смартфона будет виден выступ или отдельная панель, на которую будут выведены датчики изображения. Всего сенсоров шесть: четыре на тыльной стороне и два предназначены для селфи.





Есть предположение, что выступающая область получит миниатюрный вспомогательный дисплей для вывода информации о времени, принятых сообщениях и уровне заряда. Одной из особенностей смартфона станет поддержка стилуса.





Источник: 91mobiles.com







