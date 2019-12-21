«Телевик» Huawei P40 похвастается 10-кратным зумом отличного качества

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Компания Huawei является первым производителем смартфонов, использующим перископный телеобъектив для обеспечения беспрецедентного оптического зума, и ожидается, что в следующем году производитель планирует расширять поддержку таких объективов на большее количество смартфонов. По информации, поступившей от известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в 2020 году количество мобильных телефонов Huawei, оснащенных телефотообъективами- перископами, резко возрастет.





В новом смартфоне Huawei P40 Pro будет использоваться новый 8-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/4.0, что cделает его первым смартфоном, оснащенным 10-кратным оптическим зумом.

Новый объектив-перескоп включает в себя как призматическую, так и зеркальную оптику, что является ключевым усовершенствованием качества картинки. Для сравнения, P30 Pro поставляется только с призматическим объективом.

Прогнозируется, что Huawei также будет использовать 5-кратный оптический зум в других смартфонах, включая Huawei P40, флагманских Nova, Honor и линейке Mate.





Данные о количестве поставок указывают на то, что первая партия объектива с 10-кратным зумом нацелена на 9 миллионов устройств, а 5-кратный зум-объектив ожидает своего появления на 28 миллионах устройств. Соответственно, общее количество перископических объективов достигнет 37 миллионов в 2020 году по сравнению с 9 миллионами в 2019 году. Аналитик также отметил, что стартовая стоимость для стандартной версии смартфонов Huawei P40 будет находиться в диапазоне от $570 до $713.





В настоящее время Huawei P30 Pro является единственным смартфоном от Huawei, который поставляется с перископической камерой, а с улучшением до 10-кратного зума, Huawei может навести еще больше шороху в мире мобильной фотографии и среди техногиков.

Источник: macrumors.com



