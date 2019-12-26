The Wall Street Journal: секрет успеха Huawei в щедрой поддержке правительством Китая

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Вот уже больше года США пытается убедить все страны мира, что Huawei это угроза национальной безопасности и она следит в пользу правительства Китая. А еще звучит призыв отказаться от закупки китайского оборудования для развертывания 5G-сетей. Каких-то прямых доказательств широкой аудитории предоставлено не было, но Белый дом как заученный речитатив повторяет, что Huawei должна быть изгнана с рынка.









В очередной раз «подлило масла в огонь» издание The Wall Street Journal, которое заявляет, что успех и рост компании не был бы возможен без преференций со стороны правительства Китая. Источник утверждает, что десятки миллиардов долларов США в виде финансовой помощи от властей КНР помогли Huawei подняться на вершину телекоммуникационной индустрии.





Под финансовой помощью источник подразумевает не столько прямое инвестирование денежных средств в компанию, сколько предоставление налоговых льгот, выгодных кредитов и займов, скидок на покупку земельных участков и различных грантов.





Всего, по мнению журналистов The Wall Street Journal, за прошедшие 25 лет компания Huawei получила от государства в том или ином виде финансовую помощь на общую сумму $74,6 млрд. Они уверены, что без государственной поддержки Huawei не стала бы тем, кем является сейчас.





Сама китайская компания заявила, что материал The Wall Street Journal построен на ложной информации. Huawei не отрицает того, что на протяжении всей своей деятельности она получала субсидии на развитие, но они были «небольшими и несущественными». Кроме того, основная часть господдержки, включая налоговые льготы, были ориентированы не только на Huawei, но и на других игроков рынка.





Источник: businessinsider.com







