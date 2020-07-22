TWS-наушники Redmi AirDots 2 хватают как горячие пирожки

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Пару дней назад Xiaomi анонсировала второе поколение Redmi AirDots. И они практически ничем не отличаются от AirDots S, которые были представлены несколько месяцев. В свою очередь S-версия также мало чем отличается от первого поколения наушников. Получается, что компания продолжает множить однотипные модели, ограничиваясь небольшими косметическими изменениями по части «лучшего звучания» и стабильности соединения.

Низкая цена — главный фактор успеха

Но чего не отнять у Redmi AirDots 2, так это низкого ценника. Если оформлять предзаказ на краудфандинговой платформе Youpin, то их покупка обойдется всего в $11, а в рознице их можно будет найти после старта продаж по $14. Фанатов этой низкой цены нашлось немало. В казну Xiaomi потекли рекой деньги тех, кто захотел урвать новую TWS-гарнитуру в числе первых.

Всего за два часа было собрано $4,68 млн и собраны они была усилиями 34 тысяч пользователей, которые инвестировали собственные средства в выход Redmi AirDots 2. Путем несложных подсчетов получается, что в среднем на каждого покупателя приходится 13 наушников. Похоже, что перекупы активизировались и решили прикупить новинку по бросовой цене, чтобы навариться потом на ее перепродаже.

Источник: mydrivers