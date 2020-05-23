У Apple, наконец, появился повод для радости: продажи iPhone в Китае начали расти

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Пандемия COVID-19 сбила с ног не только нас с вами. Страдают все, даже самые крупные и богатые корпорации мира. Например, в начале года Apple отчиталась о рекордном спаде продаж своих iPhone на крупнейшем в мире рынке смартфонов, Китае. Но, к счастью для компании, с марта ситуация начала улучшаться. Согласно новому отчету CNBC, продажи Apple iPhone в апреле резко выросли по сравнению с тремя месяцами ранее.





Новая коронавирусная инфекция привела к закрытию всех границ и магазинов по всему Китаю, что, естественно, повлияло на весь бизнес на этом рынке. Но с тех пор, как Китай начал крохотными шагами «открываться» в начале марта 2020 года, продажи смартфонов в стране к апрелю резко увеличились. По данным Института информационно-коммуникационных технологий Китайской академии, в апреле в стране было продано в общей сложности около 41 млн. единиц смартфонов.





Согласно отчету CINNO Research, в это число входит 3,9 миллиона смартфонов от «Яблочной» компании. Это число было зарегистрировано в апреле. Из всех проданных аппаратов 24% приходится на долю iPhone SE 2020, несмотря на его «позднее» появление на рынке в конце прошлого месяца. Эти цифры также приносят совету директоров Apple дополнительный повод для радости при прямом сравнении показателей продаж в марте. Тогда компания смогла продать всего 1,9 млн единиц iPhone.





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Продажи iPhone в Китае в феврале упали на 60% по сравнению с февралем прошлого года. Apple пришлось закрыть свои магазины. Но к середине марта все магазины были вновь открыты, что помогло увеличить продажи. Компании еще предстоит пройти трудный путь, так как спрос на 5G-смартфоны в Китае растет, а Apple пока просто нечего предложить. Ожидается, что продажи iPhone в стране вырастут только после запуска новых iPhone 12, которые, по слухам, должны предложить поддержку сетей пятого поколения.﻿

Источник: CNBC