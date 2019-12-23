В 2020 году Meizu выпустит минимум 4 флагманских смартфона и все с поддержкой 5G

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После достаточно тяжелого периода Meizu сумела удержаться на плаву и начала путь к выздоровлению. Потихоньку компания возвращается на те рынки, которые вынуждена была покинуть из-за финансовых проблем и лелеет надежду вернуть себе звание «сильного бренда».





Надежды компании устремлены в 2020 год, и она намерена сделать ставку на 5G‑смартфоны. Об этом в интервью китайским изданиям сказал главный технолог Meizu Лян Дунмин, по совместительству руководитель группы по исследованиям и разработкам в области новейших технологий. По его словам, 2020 год станет годом масштабного появления коммерческих 5G-сетей.









В планах Meizu на год следующий — выпуск не менее 4 флагманов с поддержкой сетей пятого поколения. До сегодняшнего дня в модельном ряду компании нет 5G-смартфона, а все по причине плохой развитости сетей пятого поколения и они ждали выхода Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55.





По словам Лян Дунмина, последний сотовый модем Qualcomm для работы в сетях пятого поколения является более зрелым решением. Meizu должна в числе первых выпустить смартфон с Snapdragon 865 на борту, массовое производство которого стартует в первом квартале следующего года. На данный момент прототипы уже готовы и проходят этап тестирования, а помогают в их отладке специалисты Qualcomm.





Источник: news.mydrivers.com







