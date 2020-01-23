В глобальной версии MIUI 11 появилось меню приложений

2010

Xiaomi продолжает совершенствовать свою фирменную оболочку MIUI. Еще летом прошлого года стало известно, что разработчики намерены добавить в прошивку меню с приложениями, которое позволит максимально быстро ориентироваться в установленных утилитах и находить нужную.





Можно редактировать категории приложений, менять цвет фона и использовать прочие настройки. Кстати, данная функция давно работает в POCO Launcher.

Изначально эта фишка появилась в китайской версии MIUI 11, и вот теперь она добралась и до глобальной сборки. Отныне все владельцы устройств, на которых уставлена Global MIUI 11 могут опробовать новую фишку. Но изначально необходимо установить обновленную версию рабочего стола, а найти установочный файл можно по ссылке в источнике.





После загрузки необходимо открыть установочный пакет, дать добро на установку приложений из неизвестных источников и выполнить загрузку. После того, как процесс инсталляции завершен, отправляйтесь в «Настройки» и найдите настройки главного экрана, где выберете соответствующий пункт.





Теперь достаточно будет провести пальцем по главному экрану, чтобы вызвать меню приложений. Отныне все нужные приложения будут всегда под рукой.





Источник: fossbytes.com







