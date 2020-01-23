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В глобальной версии MIUI 11 появилось меню приложений

23.01.2020 2010 9

Xiaomi продолжает совершенствовать свою фирменную оболочку MIUI. Еще летом прошлого года стало известно, что разработчики намерены добавить в прошивку меню с приложениями, которое позволит максимально быстро ориентироваться в установленных утилитах и находить нужную.

 

В глобальной версии MIUI 11 появилось меню приложений


Можно редактировать категории приложений, менять цвет фона и использовать прочие настройки. Кстати, данная функция давно работает в POCO Launcher.

Изначально эта фишка появилась в китайской версии MIUI 11, и вот теперь она добралась и до глобальной сборки. Отныне все владельцы устройств, на которых уставлена Global MIUI 11 могут опробовать новую фишку. Но изначально необходимо установить обновленную версию рабочего стола, а найти установочный файл можно по ссылке в источнике.


После загрузки необходимо открыть установочный пакет, дать добро на установку приложений из неизвестных источников и выполнить загрузку. После того, как процесс инсталляции завершен, отправляйтесь в «Настройки» и найдите настройки главного экрана, где выберете соответствующий пункт.


Теперь достаточно будет провести пальцем по главному экрану, чтобы вызвать меню приложений. Отныне все нужные приложения будут всегда под рукой.


Источник: fossbytes.com



MIUI 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 9
 
Мастерoff
НЕ СТАВЬТЕ! MI 9T PRO поставил и при попытке выйти на рабочил стол постоянно выдавало ошибку. Лечится: находим в "все приложения" прогу "рабочий стол miui" и удаляем обновления. После этого придетс заново иконки расставлять
23.01.2020 18:33
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Евгений
Mi 9t андроид 10 выдает ошибку, зачем я только решил попробовать, все равно ведь пользуюсь Nova launcher, еле переключился назад , не ставьте по моему шлак
23.01.2020 18:28
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Юрий Бондаренко
О Господи - НЕТ!!! Зачем они это сделали? Это же полный отстой! Листать бесконечное меню - это же полный отстой! Я наоборот радовался, что на MIUI такого нет и обрадовался, что на OnePlus это можно отключить! А тут на тебе, получите, распишитесь. Но видимо многим нравится елозить экран, раз разрабы сделали такое...
23.01.2020 18:05
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Иван
Не устанавливая и узбагойся:) к чему истерить?:)
23.01.2020 18:10
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Igor “Barlacuda” Ivanov
Если потом откажутся от меню, которое сейчас, то досвиданьиццо. Уйду на яблоко.
23.01.2020 17:44
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Юрий Бондаренко
Igor “Barlacuda” Ivanov, можно на Oxygen перейти, там тоже можно отключить убогое меню
23.01.2020 18:06
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Мастерoff
Igor “Barlacuda” Ivanov, глаза купи! Написано же, что можно будет поставить ЛИБО так, ЛИБО по новой. Ей богу, одни истерички кругом
23.01.2020 18:34
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Дмитрий
Хорошая идея. Уже достало делать папки
23.01.2020 17:29
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Hryhorian Mykhaylo
годнота!!!
23.01.2020 17:22
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В глобальной версии MIUI 11 появилось меню приложений