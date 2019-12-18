В сети появились новые утечки о Galaxy Note 10 Lite

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Новая утечка информации о готовящемся смартфоне Galaxy Note 10 Lite раскрывает внешний вид как фронтальной, так и задней части модели. По слухам, изображения являются официальной рекламой. На этих фотографиях также можно заметить большой модуль основной камеры с тремя и более объективами.

Флагман за копейки по версии Samsung?

Утечки о Galaxy Note 10 Lite появились еще несколько месяцев назад. Например, октябрьская порция слухов показала, что смартфон является альтернативой аппаратам Galaxy Note 10 и Note 10+, предлагая потребителям возможности S Pen при меньшем размере и по более низкой цене.

В недавно опубликованной утечке, WinFuture поделился серией изображений, показывающих фронтальную, заднюю и боковые стороны новинки от Samsung. На изображениях мы видим плоскую OLED-панель с «дыркой» под фронтальную камеру сверху посередине. Отсутствие изогнутых краев намекает на существенные рамки по бокам дисплея, по крайней мере, по сравнению с некоторыми предыдущими решениями компании с изогнутым экраном, например, Galaxy Note 10.

Ка кой дизайн лучше?

Тем не менее, дизайнерское решение обязательно понравится поклонникам Samsung, которые, по большей части, остаются не в восторге от изогнутых дисплеев. Жалобы на такую форму экрана можно встретить в сети тут и там. В основном, пользователей смущают неудобства, связанные с удерживанием устройства из-за отсутствия хоть каких-то рамок, и трудности при установке защитного стекла.

Кроме экрана утечка также показывает квадратный модуль основной камеры на задней панели с тремя сенсорами и светодиодной вспышкой. S Pen, которую фанаты бренда любят превознести как уникальную вещь, без которой серия Note бессмысленна, по-прежнему присутствует в Galaxy Note 10 Lite. Другие детали, включая стартовую цену, пока неизвестны, но официальный запуск модели ожидается в ближайшее время.﻿

Источник: WinFuture.de