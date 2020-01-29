Важные детали о 64 Мп датчике Samsung Galaxy S20

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Почти две недели назад в сеть слили технические характеристики смартфонов линейки Galaxy S20. Тогда же стало известно, что Galaxy S20 Ultra получит лучшую в серии многомодульную камеру, где в качестве главного будет выступать модуль на 108 Мп. А вот для Galaxy S20 и Galaxy S20+ приготовили ключевой датчик на 12 Мп и телеобъектив на 64 Мп.









Только сейчас стало известно, что здесь найдет свое применение сенсор Samsung S5KGW2 на 64 Мп. И это новый фирменный датчик, который будет создавать снимок с честными 64 Мп и здесь обошлись без технологии объединения четырех соседних пикселей.





Такое решение позволит получать качественный кроп фото без потери деталей. Еще одной фишкой сенсора станет поддержка записи 8К-роликов.

Напомним, что премьера линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. Все смартфоны серии получат Infinity-O Dynamic AMOLED-дисплей разрешением WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипы Exynos 990 и Snapdragon 865, версию с 128 Гб постоянной памяти, защиту от пыли и влаги по классу IP68, а также операционную систему Android 10 с надстройкой One UI 2.0.





Galaxy S20 и Galaxy S20+ предложат фронталку на 10 Мп и основную камеру с датчиками на 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп + ToF. Для Galaxy S20 Ultra приготовили селфи-модуль на 40 Мп и квадрокамеру на тыльной стороне 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + ToF.





Источник: twitter.com







