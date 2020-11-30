Великобритания окончательно закрывает дорогу технологиям 5G от Huawei

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И Британия туда же: вслед за США правительство Соединенного Королевства решило прекратить работу с китайской компанией Huawei.

Правительство Великобритании сообщило о том, что поставщики телекоммуникационных услуг должны прекратить установку оборудования Huawei в британских сетях 5G со следующего сентября.

Секретарь по цифровым технологиям Оливер Дауден составил график запрета и извлечения продукции Huawei в преддверии реализации законопроекта о телекоммуникациях и безопасности, который будет представлен на рассмотрение Парламента.

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В соответствии с этим законом будут созданы органы национальной безопасности, способные установить контроль над тем, чтобы различные операторы связи могли или не могли использовать продукцию неприемлемых для государства производителей.

Напомним, что летом правительство объявило о том, что китайской фирме будет запрещен доступ к наиболее часто используемым частям британских сетей. Правительство также издало указ, что к 2027 году планируется убрать все оборудование Huawei, поддерживающее сети 5G.

Сегодня Дауден подтвердил, что операторы связи должны прекратить установку оборудования Huawei для сетей пятого поколения с конца сентября следующего года, за исключением продукции Huawei, установленной ранее.

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Цитата Даудена: «Мы публикуем новую стратегию, чтобы быть уверенными в том, что мы никогда больше не будем зависеть от иностранных телекоммуникационных вендоров в отношении бесперебойной и безопасной работы наших сетей».

Согласно новому закону, протоколы безопасности вокруг британских сетей также будут усилены за счет штрафов - в размере 10% от оборота или 100 000 фунтов стерлингов в день - для тех, кто не соответствует новым стандартам.

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Источник: Cnet



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