Воспользуйтесь скидками на ZTE Blade V10 Vita, наушники от Huawei и Marshall

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Беспроводные TWS-наушники Huawei

Характеристики: Freebuds 3, Bluetooth 5.1, аккум. наушника 30 мАч, аккум. кейса 410 мАч, цвета черный и белый

Цена: $106,99 - https://lite.al/GFvxZ

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Акция! Смартфон ZTE Blade V10 Vita

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Полноразмерные наушники Marshall

Характеристики: Major III, диаметр мембраны 40мм, 3.5 мм (mini jack), длина кабеля 1.2м

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Цена: 1 999 руб - https://lite.al/9WBmgZ