Воспользуйтесь скидками на ZTE Blade V10 Vita, наушники от Huawei и Marshall
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Беспроводные TWS-наушники Huawei
Характеристики: Freebuds 3, Bluetooth 5.1, аккум. наушника 30 мАч, аккум. кейса 410 мАч, цвета черный и белый
Цена: $106,99 - https://lite.al/GFvxZ
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Акция! Смартфон ZTE Blade V10 Vita
Предложение для Украины
Срок акции: с 20 по 31 мая 2020 года
Цена: 2 199 грн - https://lite.bz/x9poV
Полноразмерные наушники Marshall
Характеристики: Major III, диаметр мембраны 40мм, 3.5 мм (mini jack), длина кабеля 1.2м
Предложение для РФ
Цена: 1 999 руб - https://lite.al/9WBmgZ
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