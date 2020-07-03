Время покупать: скидки на Honor 9X, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Band 4
В наши дни без хорошего смартфона и парочки аксессуаров к нему уже не обойтись. Мало кто откажется от устройства по хорошей цене или фитнес—браслета, который станет надежным помощником для всех, кто ведет активный образ жизни. Онлайн-магазины на постоянной основе устраивают какие-то распродажи и акции, позволяющие немного сэкономить и прикупить гаджет по привлекательной цене.
Но поскольку такие предложения действуют ограниченное время, трудно сориентироваться и уследить за всеми акциями, которые предлагают продавцы. Поэтому на помощь придет Telegram-канал Andro price, который поможет сэкономить время и деньги. Сегодня мы подготовили небольшую подсказку — подборку гаджетов, которые можно прикупить со скидкой.
Honor 9X
Характеристики: Kirin 710F, 4000мАч, Android 9.0, 4/128 Гб, цвет синий
Цена: $157,16 - https://lite.al/Xl2uJA
Промокод "ENJOYAEPLUS"
Redmi Note 9 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/64 Гб
Цена: $209 - https://lite.bz/TUVroT
Промокод "RN9P64D20"
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Характеристики: 0.95" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, микрофон, 135мАч, NFC, черный цвет, версия китайская
Предложение для РФ
Цена: $26,97 - https://lite.bz/KQc7-p
Промокод "andersmith20july"
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