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Время покупать: скидки на Honor 9X, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Band 4

03.07.2020 389 0

В наши дни без хорошего смартфона и парочки аксессуаров к нему уже не обойтись. Мало кто откажется от устройства по хорошей цене или фитнес—браслета, который станет надежным помощником для всех, кто ведет активный образ жизни. Онлайн-магазины на постоянной основе устраивают какие-то распродажи и акции, позволяющие немного сэкономить и прикупить гаджет по привлекательной цене.

 

Время покупать: скидки на Honor 9X, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Band 4 – фото 1

 

Но поскольку такие предложения действуют ограниченное время, трудно сориентироваться и уследить за всеми акциями, которые предлагают продавцы. Поэтому на помощь придет Telegram-канал Andro price, который поможет сэкономить время и деньги. Сегодня мы подготовили небольшую подсказку — подборку гаджетов, которые можно прикупить со скидкой.

 

Honor 9X

Характеристики: Kirin 710F, 4000мАч, Android 9.0, 4/128 Гб, цвет синий

Цена: $157,16 - https://lite.al/Xl2uJA

Промокод "ENJOYAEPLUS"

 

Время покупать: скидки на Honor 9X, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Band 4 – фото 2

 

Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/64 Гб

Цена: $209 - https://lite.bz/TUVroT

Промокод "RN9P64D20"

 

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

Характеристики: 0.95" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, микрофон, 135мАч, NFC, черный цвет, версия китайская

Предложение для РФ

Цена: $26,97 - https://lite.bz/KQc7-p

Промокод "andersmith20july"

Honor 9X Redmi Note 9 Pro Xiaomi Mi Band 4
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.07.2020

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Время покупать: скидки на Honor 9X, Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Mi Band 4