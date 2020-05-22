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Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций

22.05.2020 1221 0

Есть немало тех, кто ведет активный образ жизни и следит за статистикой своих передвижений. Прийти им на помощь готовы фитнес-браслеты Xiaomi. Они стоят недорого и работают долго. Сейчас компания готовит к анонсу Xiaomi Mi Band 5 и его могут представить в конце июня или в начале июля.

 

Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций – фото 1

 

По данным инсайдеров, Mi Band 5 получит дисплей большего размера и функцию определения уровня насыщения кислородом крови (SpO2). А еще глобальная вариация носимого гаджета вновь не удостоится чипа NFC, он будет только в китайской версии. Обещают поддержку функции Amazon Alexa&Women, которая пригодится для женщин, чтобы они могли отслеживать менструальный цикл.

 

Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций – фото 2

 

Для фитнес-ориентированных пользователей предложат функцию Personal Activity Intelligence (PAI). Она призвана помочь уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, давая рекомендации пользователю о необходимой нагрузке для поддержания здоровья.

 

Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций – фото 3

 

Все прочие функции Xiaomi Mi Band 5 должны быть по стандарту: отслеживать пульс, подсчет шагов и пройденного расстояния, показ уведомлений и анализ качества сна. Обещают поддержку 11 спортивных режимов и голосового помощника Amazon Alexa.

 

Источник: tizenhelp

Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.05.2020

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Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций