Xiaomi Mi Band 5 получит ряд новых функций

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Есть немало тех, кто ведет активный образ жизни и следит за статистикой своих передвижений. Прийти им на помощь готовы фитнес-браслеты Xiaomi. Они стоят недорого и работают долго. Сейчас компания готовит к анонсу Xiaomi Mi Band 5 и его могут представить в конце июня или в начале июля.

По данным инсайдеров, Mi Band 5 получит дисплей большего размера и функцию определения уровня насыщения кислородом крови (SpO2). А еще глобальная вариация носимого гаджета вновь не удостоится чипа NFC, он будет только в китайской версии. Обещают поддержку функции Amazon Alexa&Women, которая пригодится для женщин, чтобы они могли отслеживать менструальный цикл.

Для фитнес-ориентированных пользователей предложат функцию Personal Activity Intelligence (PAI). Она призвана помочь уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, давая рекомендации пользователю о необходимой нагрузке для поддержания здоровья.

Все прочие функции Xiaomi Mi Band 5 должны быть по стандарту: отслеживать пульс, подсчет шагов и пройденного расстояния, показ уведомлений и анализ качества сна. Обещают поддержку 11 спортивных режимов и голосового помощника Amazon Alexa.

Источник: tizenhelp