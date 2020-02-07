Xiaomi официально прекращает продажи Redmi K20 Pro

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На следующей неделе должно случиться обновление модельного ряда Xiaomi. Компания представит флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Одной из новинок, дебют которой стоит ждать в ближайшее время, должен стать Redmi K30 Pro. Прекращение продаж Redmi K20 Pro явный намек на скорое появление преемника.









Вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в сети Weibo сообщил о том, в этом месяце компания прекратит продажи Redmi K20 Pro. Не забыл он похвастаться и тем, что пользователи тепло приняли серию Redmi K20 и это подтверждает 5 млн проданных смартфонов.





На данный момент компания не раскрывает подробностей о Redmi K30 Pro. Но благодаря бенчмарку Geekbench удалось узнать, что модель в своей основе получила чип Snapdragon 865, обладает 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10.





Новинка должна предложить основную квадрокамеру с главным датчиком на 64 Мп. Питать ее будет аккумулятор емкостью 4700 мАч и обещают быструю 33-ваттную зарядку. Судя по тому, что февраль станет последним месяцем продаж Redmi K20 Pro, приход его преемника стоит ждать в марте или апреле.





Источник: playfuldroid.com







