Xiaomi, Vivo и Oppo создали аналог AirDrop от Apple

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Apple предлагает функцию AirDrop для передачи файлов между устройствами, а Oppo, Vivo и Xiaomi создали «альянс одноранговой передачи», который позволит передавать файлы между устройствами трех компаний всего в одно касание.





Три китайские компании опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили о появлении беспроводной технологии, позволяющей обмениваться видео, фото и документами между смартфонами. Цель — предоставить пользователям беспрецедентный опыт передачи файлов. По факту сама разработка не получила официального названия, но, возможно, в будущем компании придумают для нее какое-то броское наименование.





Для передачи файлов нет необходимости подключаться к Интернету. Для работы функции используется Bluetooth для соединения с Wi-Fi P2P (peer-to-peer). Декларируется, что в среднем скорость передачи данных составит 20 МБ/с и при этом не будет происходить отключение от сетей Wi-Fi, позволяя пользователям совершать параллельно и другие манипуляции.





Первые смартфоны с поддержкой новой функции появятся в продаже в феврале нынешнего года и компании надеются, что и другие производители присоединятся к их инициативе.





Источник: phonearena.com







