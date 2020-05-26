Анонс Huawei Nova Lite 3+: старая песня на новый лад

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Неблагодарное дело пытаться разобраться в модельном ряду Huawei. Компания множит огромное количество моделей, где разобраться в отличиях крайне непросто. А еще производитель взял за моду выпускать модели с устаревшим железом и Android 9 Pie, а все ради того, чтобы была возможность установить Google-сервисы.

Сегодня компания представила Huawei Nova Lite 3+, который работает под управлением фирменного интерфейса EMUI 9.1 на основе Android 9 и базируется на Kirin 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Новинка позиционируется как преемник Huawei Nova Lite 3 с минимальными отличиями по объему памяти и селфи-камере. Оперативной и постоянной памяти нарастили, а фронталку упростили.

Смартфон укомплектовали 6,21-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, фронтальной 8-мегапиксельной камерой и основной двойной с сенсорами 13 Мп + 2 Мп.

Huawei Nova Lite 3+ удостоился 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 128 Гб, 3,5 мм разъема для наушников, аккумуляторной батареи емкостью 3400 мАч, беспроводных адаптеров Bluetooth 4.2, Wi-Fi и GPS-приемника. Габариты корпуса составили 155,36х73,55х8,2 мм при весе 163 грамма. На выбор две цвета: черный и синий.

Цена на Huawei Nova Lite 3+ не названа.

Источник: consumer.huawei