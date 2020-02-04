Анонс «кокаинового» Escobar Fold 2: продолжение провокации и эпатажа

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В прошлом году брат известного наркобарона Пабло Эскобара наделал шума, представив складной смартфон Escobar Fold 1. О новинке писали с удовольствием и с немалой долей иронии, а также обсуждали из чего же сделали аппарат, если ценник на него составил всего $349. Забавности ситуации добавляло заявление Роберта Эскобара, обещавшего, что новинка «убьет Apple».





Была предпринята попытка широко заявить о себе, посетив выставку CES 2020 с новинкой. Но организаторы проявили благоразумие и посчитали, что такому эпатажному смартфону не место среди добропорядочных представителей индустрии.









Но такое неприятие и скепсис по отношению к первенцу, только подстегнул компанию дальше творить и эпатировать публику. Встречайте, Escobar Fold 2 — улучшенная версия первенца.









Смартфон обладает чипом Snapdragon 855, 8/12 Гб оперативки, флеш-модулем на 128/512 Гб, гибкой панелью AMOLED диагональю 7,3 дюйма разрешением 2152х1536 точек, сдвоенной фронталкой 10 Мп (f/2.2) + 8 Мп (f/1.9), аккумулятором емкостью 4380 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой и тройной основной камерой 12 Мп (переменная апертура f/1.5-f/2.4) + 16 Мп (широкоугольный датчик, f/2.2) + 12 Мп (телеобъектив, f/2.4, 2-кратный оптический зум).





Работает Escobar Fold 2 на Android 10, есть дактилоскопический датчик на боковой грани и дополнительный внешний AMOLED-дисплей разрешением 1680х720 пикселей при диагонали 6 дюйма. Оценили новинку с 8/128 Гб в $399.





Для продвижения новинки вновь прибегли к броской и эпатажной рекламе с раздетыми девушками. А, чтобы добавить «перчинки» одному из промо-видео, в конце оно завершается фразой, что «сексуальные девушки в комплект не входят». Распаковку устройству также устроили с участием девушки в нижнем белье.





Источник: escobarinc.com