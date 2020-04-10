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Анонсирован LG Style3 с Snapdragon 845

10.04.2020 2853 3

Ходят упорные слухи, что в этом году LG отказалась от выпуска флагмана серии G. Но при этом может возродить линейку Chocolate, которая объединит в себе среднего класса смартфоны. Среди причин отказа выпускать обновление в рамках семейства G некоторые называют дороговизну чипа Snapdragon 865.

 

Анонсирован LG Style3 с Snapdragon 845

 

Еще один неожиданный шаг LG — выпустить в 2020 году смартфон на базе Snapdragon 845. Речь идет о LG Style3, который был представлен сегодня в Японии. Смартфон укомплектовали 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 3120х1440 точек с «монобровью» куда встроили динамик и фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

 

Анонсирован LG Style3 с Snapdragon 845 – фото 2

 

Имеется 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карты microSD, чип NFC, аккумулятор емкостью 3500 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенная основная камера с датчиками на 48-мегапикселей и 5-мегапикселей.

 

LG Style3 получил влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 и на выбор две расцветки: черная и белая. Старт продаж намечен на июнь и продавать его станут за $350.

 

Источник: pocketnow

LG Style3 Snapdragon 845
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Mirzofarkhod Suleymanov
Сделали бы аккум на 4000, накопитель на 128Гб и шырик, могли бы на что-то рассчитывать, тем более есть полноценная влагозащита.
11.04.2020 06:33
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Фанатик Сяомы
А ще бы дыру в екране или маленький вырез как в realme 2 pro.
11.04.2020 09:10
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Roman
Что мертво умереть не может
10.04.2020 22:11
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Анонсирован LG Style3 с Snapdragon 845