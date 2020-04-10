Анонсирован LG Style3 с Snapdragon 845

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Ходят упорные слухи, что в этом году LG отказалась от выпуска флагмана серии G. Но при этом может возродить линейку Chocolate, которая объединит в себе среднего класса смартфоны. Среди причин отказа выпускать обновление в рамках семейства G некоторые называют дороговизну чипа Snapdragon 865.

Еще один неожиданный шаг LG — выпустить в 2020 году смартфон на базе Snapdragon 845. Речь идет о LG Style3, который был представлен сегодня в Японии. Смартфон укомплектовали 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 3120х1440 точек с «монобровью» куда встроили динамик и фронтальную 8-мегапиксельную камеру.

Имеется 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карты microSD, чип NFC, аккумулятор емкостью 3500 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенная основная камера с датчиками на 48-мегапикселей и 5-мегапикселей.

LG Style3 получил влагозащищенный корпус с классом защиты IP68 и на выбор две расцветки: черная и белая. Старт продаж намечен на июнь и продавать его станут за $350.

Источник: pocketnow