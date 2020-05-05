Apple и Google опубликовали инструменты для создания приложений для слежки за больными коронавирусом

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Apple и Google объединились, чтобы устроить слежку за больными коронавирусом. Новый сервис Exposure Notification призван помочь эффективно предотвращать распространение заражений. На днях компании опубликовали для разработчиков специальные инструменты для создания соответствующих утилит для отслеживания инфицированных COVID-19.

Отслеживать контакты будет только одно приложение, отдельное для каждой из стран, которое необходимо будет установить на смартфон. Инициатором его создания должны выступить государственные органы здравоохранения. Важно — пользователь должен дать разрешение на сбор и обработку личных данных, чтобы получать уведомления о контактах с инфицированными. По своей сути новый сервис станет анонимной платформой с базой данных межличностных контактов.

Пользователи утилит будут получать уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом, чтобы они могли в короткий срок сдать анализ и обратиться за помощью к специалистам. В случае, если тест подтвердит инфицирование COVID-19, пользователю будет предложено ввести идентификационный номер теста, чтобы впоследствии другие пользователи, контактировавшие с больным, могли получить уведомление о потенциальной угрозе.

Открытым остается вопрос, станут ли пользователи устанавливать подобные приложения для слежки и готовы ли будут делиться информации о собственном инфицировании, если это случится. Во многом эффективность их работы будет зависеть от сознательности самих людей.

Источник: gizmodo