Apple может выпустить в 2020 году шесть iPhone и две версии iPhone SE 2

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Ассортимент смартфонов Apple постоянно расширяется и в 2020 году он вырастет еще больше. Так, по данным издания Digitimes, в наступившем году компания выведет на рынок сразу шесть iPhone, где четыре из них получат OLED-дисплеи, а еще два — LCD. А еще парочка из этих новинок будут поддерживать сети пятого поколения.





Интересно, что среди всех новинок найдется место двум «бюджетным» iPhone. Так, в марте компания должна представить iPhone SE 2, а в самом конце нынешнего года или уже в первом квартале 2021 года на рынок могут вывести топовый вариант iPhone SE 2. Если базовая модель должна щеголять компактными размерами и 4,7 или 5,1-дюймовым дисплеем, то ее продвинутый вариант получит LCD-панель диагональю 5,5 или 6,1 дюйма.





Появятся с портфолио продуктов Apple и умные очки, созданием которых компания занимается вот уже несколько лет. По слухам, особое внимание уделили внешнему виду очков, стараясь сделать их максимально схожими с традиционными оправами. Новые умные очки смогут работать с дополненной реальностью, а поможет в этом технология 5G и все вычисления будут происходить в облаке.





Источник: digitimes.com