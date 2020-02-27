Black Shark 3, который удивит оформлением камеры и зарядкой

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На следующей неделе мы увидим продолжение игрового смартфона Black Shark 2, но с целым рядом улучшений: Black Shark 3 еще выше поднимет планку производительности, получит тройную камеру, 120-герцовый OLED-дисплей с частотой сенсорного слоя 270 Гц и усовершенствованную систему охлаждения. В преддверии анонса компания выпускает очередной ролик, позволивший узнать ряд интересных деталей.





Удалось рассмотреть, что Black Shark 3 получит тройную основную камеру с оригинальным оформлением. Датчики изображения и светодиодную вспышку разместили в одном треугольном блоке со скошенными углами. Выглядит такое решение, как минимум самобытно, но многое будет зависеть от того насколько массивным и выступающим будет этот элемент.









Еще одной уникальной чертой Black Shark 3 станет разъем для зарядки смартфона. Для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт и продолжительное время игрового процесса, заряжать смартфон можно будет посредством магнитного коннектора на тыльной стороне.





Специальный штекер можно закрепить на задней панели, и он не будет мешать хвату смартфона с нижней стороны корпуса во время игры. Кстати, обратите внимание, что область для зарядки на тыльной стороне выполнена в едином стиле с основной камерой.





Кроме того, стало известно, что емкость аккумулятора Black Shark 3 составит 4720 мАч и его можно будет быстро зарядить на мощности 65 Вт. А еще обещают премьеру Pro-версии и одной из ее отличительных черт станет батарейка на 5000 мАч.









Источник: news.mydrivers.com







