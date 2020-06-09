Будет ли OnePlus Z называться именно так?

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Уже много сказано, что в этом году OnePlus вернется к идее выпуска доступного смартфона. Если верить последним слухам, то релиз OnePlus Z должен состояться 10 июля, но в любом случае в период с 6 по 12 июля. До сегодняшнего дня практически не было сомнений, что именно с таким именем выйдет новинка. Но достаточно известный поставщик утечек Max J внес сомнение в нейминг смартфона.

Что в имени твоем?

На своей странице в Twitter он предложил сыграть в игру и разгадать ребус. Загадка состоит в том, что необходимо отгадать слово из четырех букв, которое начинается на латинскую букву N. Многие предположили, что речь идет о новом смартфоне OnePlus.

Подписчики достаточно активно включились в игру и предсказаний хватает. А самым популярным, пожалуй, стал вариант Note. Но средства массовой информации вспомнили, что не так давно OnePlus зарегистрировала торговую марку Nord. А значит, есть вероятность, что «бюджетный» смартфон будет именоваться OnePlus Nord. Чем продиктован и навеян мог быть такой нейминг, сведений нет.

Осторожно, фейки

Кроме того, в сеть слили фото, на котором, как утверждает его автор запечатлена коробка и сам смартфон OnePlus Z. На упаковку нанесена латинская буква Z, как указание на то, для какого именно смартфона она предназначена. Но качество фото и оформление коробки всерьез заставляет усомниться в его достоверности. Очень похоже, что в попытке словить хайп, нас пытаются провести.

Источник: twitter, slashleaks