Cubot King Kong CS — защищенный бюджетник с Android 10

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В продуктовой линейке компании Cubot есть серия защищенных устройств с громким названием — King Kong. Такие модели преимущественно направлены на то, чтобы у пользователя всегда под рукой было надежное средство связи, которое не боится сложных погодных испытаний. Очень важно знать, что в случае чего такой смартфон не пропустит воду и не разобьется, его можно взять в поход и на рафтинг.

Очередная новинка серии защищенных аппаратов — Cubot King Kong CS. В рамках продвижения смартфона на рынке компания акцентирует внимание на пяти его преимуществах. В число достоинств попал стоковый Android 10 Go Edition, емкий аккумулятор на 4400 мАч для длительного времени работы и максимальный уровень защиты IP68 (военный стандарт MIL-STD-810G).

Среди преимуществ Cubot King Kong CS производитель акцентирует внимание на поддержке двух SIM‑карт и карт памяти. К сильным сторонам смартфона причислили и ценник, который составил всего $85.

В арсенале устройства 5-дюймовый дисплей разрешением HD (1280х720 пикселей), четырехъядерный чип МТ6580, 2 Гб оперативной памяти и флеш-модуль на 16 Гб, фронталка на 8-мегапикселей и основная одиночная камера на 13–мегапикселей.

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