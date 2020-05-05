Даешь MIUI 11 и MIUI 12 для Xiaomi Mi Mix 3 5G

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Иногда у пользователей нет другого способа донести до производителей свою позицию по какой-то проблеме, кроме как создать электронную петицию. Такой способ добиться от компании действенных мер все чаще стали выбирать фанаты Xiaomi. Сейчас они начали сбор подписей под петицией на Change.org, призывающей компанию обновить до Android 10 глобальную версию флагмана Xiaomi Mi Mix 3 5G.





Эта модель вышла в феврале прошлого года и стала первым 5G‑смартфоном производителя. И сейчас один из топовых и значимых продуктов компании работают под управлением MIUI 10 на основе Android 9. Это при условии, что более старшие устройства уже успели обновить до MIUI 11 на базе Android 10.





Среди причин того, что компания забросила поддержку Xiaomi Mi Mix 3 5G называют слабые продажи смартфона. Его не сильно охотно покупали за пределами Китая. Со своей стороны, пользователи заявляют, что они не повинны в низких продажах флагмана и это не повод отворачиваться от тех пользователей, которые выбрали этот продукт.





Электронная петиция содержит требование к компании обновить Xiaomi Mi Mix 3 5G до MIUI 11, а также добавить в список тех моделей, которые в будущем получат MIUI 12. Если производитель не прислушается к пользователям, то они обещают никогда не рекомендовать друзьям и знакомым к покупке смартфон этого китайского производителя. На момент написания материала, под петицией подписались всего 243 человека.

Источник: change







