Дисплей Huawei Mate 40 может не впечатлить максималистов

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Сегодня практически все производители смартфонов, выпуская флагманское устройство, предлагают дисплей с повышенной частотой обновления. Не станет исключением и серия Huawei Mate 40, но, возможно, тот параметр, который предложит базовая версия кому-то покажется недостаточным для премиальной модели.

120-Гц экран — излишество

Достаточно известный поставщик утечек RODENT950 сообщил о том, что Huawei Mate 40 получит аналогичный Huawei P40 дисплей. Речь идет о том, что тут установят матрицу с частотой обновления 90 Гц и она предложит нетипичное разрешение. Похоже, что речь идет о разрешении 2640х1200 пикселей.

Найдутся те, кто посчитает, что имиджевому флагману Huawei стоило бы предложить частоту обновления 120 Гц. Но, по каким-то причинам, компания могла отказаться от такого решения. Можно лишь предположить, что на этот шаг она пошла ради того, чтобы уменьшить жор батарейки и предложить достойную автономность.

Что должны предложить

Ожидается, что серия Huawei Mate 40 дебютирует осенью нынешнего года, но старт продаж могут задержать. От флагманов ждут новейший 5-нанометровый чип Kirin 1000/1020, OLED‑панель, наэкранный сканер отпечатков пальцев, основную камеру с минимумом 4 датчиками изображения, сверхбыструю проводную и беспроводные зарядки.

Источник: mydrivers

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