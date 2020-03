Для Pocophone F1 вышла стабильная сборка Android 10

618

В январе нынешнего года вышло обновление до Android 10 для Pocophone F1. Но из-за недочетов и ошибок компании пришлось приостановить распространение апдейта в прошлом месяце. Теперь баги исправлены и прошивка доработана, компания возобновила распространение Android 10.





Обновление получило номер V11.0.6.0.QEJMIXM и весит 1,9 Гб. Для тех, кто успел в числе первых установить проблемную прошивку, откатываться до Android 9 не нужно. Для них доступна заплатка объемом 375 МБ. Список изменений и нововведений компания не опубликовала. Похоже, что все ограничилось лишь исправлением ошибок, а также добавили февральский патч безопасности.









С приходом Android 10 пользователи получат усовершенствованную систему уведомлений, переработанный интерфейс, темную тему на системном уровне, улучшенную работу функции Always on Display и новый системный шрифт. Помимо этого, прошивка предложит такие фишки MIUI 11 как новые звуки и темы, пакет Mi Go Trevel, который пригодится для бронирования билетов на различные виды воздушного и наземного транспорта.

Распространяется апдейт «по воздуху» и будет приходить постепенно, охватывая все больше устройств с каждым днем.





Источник: gizmochina.com