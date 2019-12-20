Глава Huawei заявил, что компания собирается продать до конца года 230 миллионов смартфонов

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Согласно новому сообщению от Sina Technology News, генеральный директор Huawei Ричард Ю объявил на внутреннем собрании, что, по оценкам компании, к концу года будет отправлено 230 миллионов единиц смартфонов. Напоминаем, что новый 2020 год наступит менее чем через две недели.

Еще в октябре китайская компания сообщила, что отгрузила около 200 миллионов единиц своей продукции каким-то невообразимым образом на 64 дня раньше, чем в 2018 году. Удивительно это тем, что уже в 2018 году США активно вставляла палки в колеса корпорации в частности и Китаю в целом. Как мы видим, санкции китайскому народному бренду нипочем.





В недавнем отчете специалистов из Strategy Analytics было подсчитано, что Huawei подберется максимально близко к продажам Samsung, который сохраняет первое место по количеству поставок смартфонов во всем мире, продав около 251 миллионом единиц своей продукции.

К концу 2018 года компания Huawei продала около 200 миллионов единиц техники, поэтому добавление еще 30 миллионов было бы весьма вероятным и, что уж таить, отличным достижением, несмотря на проблемы в отношениях правительств США и Китая, а также отсутствие на западных рынках мобильных сервисов от Google для смартфонов серии Mate.

Судя по всему, даже если в 2020 году Huawei все еще будет находиться в черном списке Американских спецслужб и, соответственно, Google и его сервисов, за компанию можно не волноваться. Китайский производитель смартфонов чувствует себя определенно очень даже хорошо, как минимум на своем родном рынке. Однако это не отменяет того, что санкции могут усилиться, и Huawei, возможно, придется изменить план действий на мировой арене, если она захочет двигаться дальше.

Источник: playfuldroid.com