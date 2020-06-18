Глава OnePlus рассказал больше о новых телевизорах

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В полку недорогих смарт-телевизоров 2 июля должно прибыть. На этот день OnePlus назначила премьеру двух своих новых моделей, одна из которых будет ультрабюджетным предложением на рынке с ценником в районе $200-260. В преддверии релиза глава компании Пит Лау решил поделиться подробностями о новинках.

Что интересного

Он заявил, что один из телевизоров получит панель с цветовым охватом 93% DCI-P3. Кроме того, среднебюджетная модель предложит поддержку Dolby Vision, как и доступная сейчас на рынке 55-дюймовая версия 4К-телевизора от OnePlus. Велика вероятность, что самая доступная версия смарт-телевизора эту фишку не получит. В числе отличительных черт новых телевизоров, Пит Лау назвал технологию Gamma Engine, которая призвана улучшить качество картинки, когда изображение становится более четким, плавным и с минимальным количеством шумов.

По более ранним слухам известно, что оба смарт-телевизора предложат поддержку Bluetooth 5.0 и в зависимости от версии диагональ дисплея составит 32 дюйма или 43 дюйма. Через две недели компания озвучит полные характеристики устройств, а также появится ясность, будут ли они доступы в других странах кроме Индии.

Источник: gsmarena

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