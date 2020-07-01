Google Pixel 4a ещё на два шага ближе

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Иногда кажется, что мы никогда не перестанем говорить о Pixel 4a. Новости о смартфоне стабильно появляются каждую неделю уже несколько месяцев, но, кажется, мы видим свет. Новинку покажут в октябре, а сегодня она была сертифицирована ещё в двух агентствах.

IMDA и BIS

Pixel 4a переносят уже несколько месяцев, и за это время средняк успел засветиться в базе данных FCC. Теперь устройство показалось в BIS и IMDA.

Последняя намекает, что устройство будет продаваться в Индии. К сожалению, ни одна из сертификаций не раскрыла ничего нам ранее неизвестно. Pixel 4a получит только 4G, NFC, Wi-Fi a / g / b / n и Bluetooth, но мы бы скорее удивились, если смартфон не получил чего-то из этого.

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Предыдущие слухи уже раскрыли большую часть информации о смартфоне. Нам известно, что Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+. Частота обновления, к сожалению, будет всего 60 Гц. Внутри находится простая батарея на 3080 мАч, процессор Snapdragon 730 и 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, а сзади всего одна камера —﻿﻿ Google по традиции делает ставку на ПО и постобработку.

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Источник: gsmarena