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Google Pixel 4a показали на качественных рендерах

20.02.2020 883 0

Если верить слухам, то на своей ежегодной майской конференции Google I/O поисковый гигант представит Pixel 4a. Выход XL-версии под вопросом, полной ясности с появлением этой модели нет.

 

Google Pixel 4a показали на качественных рендерах


Ресурс LetsGoDigital и голландский 3D-художник, известный под ником Concept Creator, решили пофантазировать на тему внешнего вида Pixel 4a. Концепт был создан на основании той информации, которая появлялась в сети.

 

Google Pixel 4a показали на качественных рендерах – фото 2


Если верить имеющимся сведениям, то Google Pixel 4a укомплектуют OLED-дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением FullHD+ и в верхнем левом углу расположится круглое отверстие для фронтальной камеры.

 

Google Pixel 4a показали на качественных рендерах – фото 3


Сзади установят одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой, которые впишут в блок квадратной формы. Несмотря на наличие OLED‑матрицы, встраивать в нее сканер отпечатков пальцев не стали, предложив традиционный датчик на задней панели.

 

Google Pixel 4a показали на качественных рендерах – фото 4


Ожидается, что Pixel 4a получит восьмиядерную однокристальную систему Snapdragon 730, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, селфи-модуль на 8-мегапикселей и для основной камеры выбрали датчик изображения разрешением 12,2 Мп.


Работать смартфон будет на стоковом Android 10. Ожидается, что продавать его станут по цене 400 евро.


Источник: nl.letsgodigital.org



Google Pixel 4a Google Pixel 4a XL
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.02.2020

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Google Pixel 4a показали на качественных рендерах