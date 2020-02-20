Google Pixel 4a показали на качественных рендерах

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Если верить слухам, то на своей ежегодной майской конференции Google I/O поисковый гигант представит Pixel 4a. Выход XL-версии под вопросом, полной ясности с появлением этой модели нет.









Ресурс LetsGoDigital и голландский 3D-художник, известный под ником Concept Creator, решили пофантазировать на тему внешнего вида Pixel 4a. Концепт был создан на основании той информации, которая появлялась в сети.









Если верить имеющимся сведениям, то Google Pixel 4a укомплектуют OLED-дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением FullHD+ и в верхнем левом углу расположится круглое отверстие для фронтальной камеры.









Сзади установят одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой, которые впишут в блок квадратной формы. Несмотря на наличие OLED‑матрицы, встраивать в нее сканер отпечатков пальцев не стали, предложив традиционный датчик на задней панели.









Ожидается, что Pixel 4a получит восьмиядерную однокристальную систему Snapdragon 730, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, селфи-модуль на 8-мегапикселей и для основной камеры выбрали датчик изображения разрешением 12,2 Мп.





Работать смартфон будет на стоковом Android 10. Ожидается, что продавать его станут по цене 400 евро.





Источник: nl.letsgodigital.org







