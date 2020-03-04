Google Pixel 4a показали на «живых» фото

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Еще в конце прошлого года инсайдер Стиви МакФлай, более известный как @OnLeaks показал, каким будет Google Pixel 4a. Этот поставщик утечек редко ошибается и «живое» фото этого смартфон подтверждает тот экстерьер, который был показан техно-шпионом.





Судя по всему, бюджетный Pixel-фон будет компактным и здесь отказались от использования двух разных покрытий на задней панели. Больше всего может разочаровать квадратный блок основной камеры.









Выглядит он достаточно странно и громоздко, учитывая то, что там установили только один датчик изображения и светодиодную вспышку. Можно было предложить куда более аккуратное и миниатюрное решение. Но, похоже, такой модуль было решено установить в угоду преемственности и визуальной принадлежности к линейке Pixel 4.









На передней панели расположился дисплей и на данный момент нет ясности, что за тип матрицы тут установлен. Скорее всего, это IPS, ведь сканер отпечатков пальцев отправили на тыльную сторону, а не встроили в экран. В угоду современным трендам фронтальную камеру вписали в круглое отверстие.

По начинке можно сказать, что Google Pixel 4a должен базироваться на Snapdragon 730, предложит 4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64 Гб, экран диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, основную камеру на 12,2 Мп, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.





Источник: phonearena.com







