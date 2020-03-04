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Google Pixel 4a показали на «живых» фото

04.03.2020 1020 1

Еще в конце прошлого года инсайдер Стиви МакФлай, более известный как @OnLeaks показал, каким будет Google Pixel 4a. Этот поставщик утечек редко ошибается и «живое» фото этого смартфон подтверждает тот экстерьер, который был показан техно-шпионом.

 

Google Pixel 4a показали на «живых» фото – фото 1


Судя по всему, бюджетный Pixel-фон будет компактным и здесь отказались от использования двух разных покрытий на задней панели. Больше всего может разочаровать квадратный блок основной камеры.

 

Google Pixel 4a показали на «живых» фото – фото 2


Выглядит он достаточно странно и громоздко, учитывая то, что там установили только один датчик изображения и светодиодную вспышку. Можно было предложить куда более аккуратное и миниатюрное решение. Но, похоже, такой модуль было решено установить в угоду преемственности и визуальной принадлежности к линейке Pixel 4.

 

Google Pixel 4a показали на «живых» фото – фото 3


На передней панели расположился дисплей и на данный момент нет ясности, что за тип матрицы тут установлен. Скорее всего, это IPS, ведь сканер отпечатков пальцев отправили на тыльную сторону, а не встроили в экран. В угоду современным трендам фронтальную камеру вписали в круглое отверстие.

По начинке можно сказать, что Google Pixel 4a должен базироваться на Snapdragon 730, предложит 4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64 Гб, экран диагональю 5,7 или 5,8 дюйма, основную камеру на 12,2 Мп, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.


Источник: phonearena.com



Google Pixel 4a
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Денис Шестеринський
а как по мне так очень даже привлекательный дизайн, лишь бы цена была адекватной
04.03.2020 13:21
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Google Pixel 4a показали на «живых» фото