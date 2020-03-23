Характеристики и европейская цена Moto G8 Power Lite

1541

В феврале состоялся дебют Moto G8 Power, фишкой которого стал емкий аккумулятор. Теперь компания готовится представить его лайт-версию и характеристики модели появились на сайте Amazon Italy. Анонсировать новинку должны в самое ближайшее время.

Moto G8 Power Lite укомплектовали экраном диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек и соотношением сторон 20:9. Для того, чтобы было куда вписать 16 Мп фронталку, в верхней части дисплея имеется капля-вырез.

Построен смартфон на аппаратной платформе Helio P35 в связке с 4 Гб оперативной памяти. В арсенале устройства флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии TurboCharge мощностью 10 Вт, слот для карт microSD и тройная основная камера с датчиками на 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Работает аппарат на стоковом Android 10.

Увы, поддержку NFC новинка не получила. Данные с сайта ритейлера указывают на то, что смартфон появится в продаже 15 апреля по цене 189 евро. В каких странах Европы кроме Италии будет доступен Moto G8 Power Lite, информации нет.

Источник: hdblog