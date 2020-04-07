Honor 30 Pro появился на сайте TENAA

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Топовые модели бренда Honor позиционируются как беспроигрышные предложения по соотношению цена/качество. Это не максимально заряженные флагманы на рынке, но и типичными середнячками их не назовешь.

Будущие смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro могут быть интересны тем, кто ищет аппараты, где по характеристикам все плюс-минус сравнимо с лучшими устройствами серии P от Huawei, но ценники меньше.

Анонс новинок состоится 15 апреля и в преддверии премьеры Honor 30 Pro отправился на сертификацию в центр TENAA. В итоге мы знаем, какими характеристиками наградили этот аппарат.

Смартфон получит корпус с габаритами 160,3х73,6х8,63 мм и весит он 186 грамм. Передняя панель отдана под 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2340х1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. В дисплей встроили сканер отпечатков пальцев.

Внутри Honor 30 Pro установили 8-ядерный чип и, предполагается, что это Kirin 990 5G. Смартфон обладает 8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем на 128/256 Гб, аккумулятором емкостью 3900 мАч и операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.

Новинка предложит пять камер, четыре из которых установили на задней панели. Разрешение селфи-камеры составило 32 Мп. Параметры всех датчиков в основной камере не приводятся. Сказано лишь, что главный датчик здесь на 50 Мп и будет модуль на 8 Мп.

Источник: gizmochina