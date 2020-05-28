Honor Play 4 и Play 4 Pro: когда премьера и с какими характеристиками

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Два года назад у «дочки» Huawei появился доступный игровой смартфон Honor Play. Именно в этой модели дебютировала технология GPU Turbo для увеличения игровой производительности, которую стали активно предлагать в других устройствах компании. На очереди анонс новых моделей линейки игровых смартфонов — Honor Play 4 и Play 4 Pro.

Большой дисплей и чип MediaTek





Сегодня компания объявила, что 3 июня она намерена представить новинки. О характеристиках устройств Honor хранит молчание и ограничилась лишь упоминаем о поддержке сетей пятого поколения. Необходимые сведения о параметрах Honor Play 4 удалось обнаружить на просторах сертификационного агентства TENAA.

Регулятор указывает на то, что смартфон заключен в корпус с габаритами 170х78,5х8,9 мм и весит 213 грамм. Внушительный вес обусловлен наличием внутри аккумулятора емкостью 4200 мАч. Оснастили Honor Play 4 большим дисплеем диагональю 6,81 дюйма и разрешением 2400х1080 точек.

Внутри стоит восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,0 ГГц и, предположительно, речь идет о Dimensity 800. Смартфон получил 4/6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб, селфи-камеру на 16-мегапикселей и основную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Дактилоскопический датчик мигрировал на боковую грань.

Мало камер в Honor Play 4 Pro?





По слухам, Honor Play 4 Pro будет отличаться чипом Kirin 990 и роль ключевого в основной камере будет играть датчик Sony IMX600 на 40-мегапикселей. Любопытно то, что если верить рендерам «прошки», то она получит на тыльной стороне всего два датчика изображения, тогда как базовая модель предлагает четыре.

Источник: tenaa

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