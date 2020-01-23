IDC: Xiaomi снова номер №1 в Индии. А у Realme спад

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Индия — поле битвы Xiaomi и Samsung. Эти две компании пытаются поделить территорию влияния и хотят доминировать на этом рынке. В сентябре в тройку лидеров ворвалась Realme и стала самым быстрорастущим брендом по итогам первого осеннего месяца, а также первой половины 2019 года.





Но согласно последним статическим данным, опубликованным аналитической компанией IDC, по состоянию на октябрь и ноябрь прошлого года Realme не удалось увеличить свою долю на рынке Индии, наблюдается спад продаж продуктов компании.









Если в сентябре доля «дочки» Oppo составляла 16,74%, то уже в октябре и ноябре 2019 года она сократилась до отметки 9,33% и 8,23% соответственно. В итоге по состоянию на ноябрь прошлого года Realme оказалась на пятой строчки рейтинга крупнейших производителей.





Лидерство же в Индии по-прежнему удерживает Xiaomi. В ноябре 2019 года ее доля составила 30,42% против 25,47% по итогам июля прошлого года. Фаворитом Xiaomi остается и по количеству онлайн-продаж смартфонов.





Вторую строчку табеля рангов отвоевала Samsung, чья доля составила 21,08%. Замыкает тройку лидеров Vivo, чья доля на рынке Индии в ноябре прошлого года составила 16,92%. На четвертом месте оказалась Oppo с результатом 16,92%.





Источник: ithome.com