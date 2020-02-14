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iFixit разобрали Motorola Razr 2019, чтобы оценить его ремонтопригодность

14.02.2020 683 0

Motorola Razr 2019 попал в руки специалистов iFixit. Как и следовало ожидать, эксперты полностью разобрали смартфон, чтобы детально изучить его «внутренности», а заодно и оценить ремонтопригодность. Вердикт iFixit явно не обрадует владельцев не дешевого устройства — ремонту не подлежит.

По совокупности всех факторов Motorola Razr 2019 абсолютно заслуженно взял титул самого сложного смартфона по части разборки и ремонта. Если говорить языком цифр, то из возможных максимальных десяти баллов эта модель получила всего 1 балл за ремонтопригодность.

 

iFixit разобрали Motorola Razr 2019, чтобы оценить его ремонтопригодность – фото 1


Что касается внутреннего расположения компонентов, то обновленный Motorola Razr не сильно отличается от прочих современных смартфонов. Но вот что точно не обрадует ремонтника, так это обилие клея. Его много, и он повсюду. К числу серьезных конструкционных недостатков причисли зазор между гибким дисплеем и корпусом.

 

iFixit разобрали Motorola Razr 2019, чтобы оценить его ремонтопригодность


В целом получается, что Motorola Razr устройство разовое и требует бережного отношения. Его задача дарить эмоции и удивлять. С ним стоит крайне аккуратно обращаться, ведь если что-то выйдет из строя, то наиболее вероятно, что его отправят в утиль по причине невозможности отремонтировать.


Источник: theverge.com



Motorola Razr 2019
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.02.2020

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iFixit разобрали Motorola Razr 2019, чтобы оценить его ремонтопригодность