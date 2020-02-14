iFixit разобрали Motorola Razr 2019, чтобы оценить его ремонтопригодность

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Motorola Razr 2019 попал в руки специалистов iFixit. Как и следовало ожидать, эксперты полностью разобрали смартфон, чтобы детально изучить его «внутренности», а заодно и оценить ремонтопригодность. Вердикт iFixit явно не обрадует владельцев не дешевого устройства — ремонту не подлежит.

По совокупности всех факторов Motorola Razr 2019 абсолютно заслуженно взял титул самого сложного смартфона по части разборки и ремонта. Если говорить языком цифр, то из возможных максимальных десяти баллов эта модель получила всего 1 балл за ремонтопригодность.





Что касается внутреннего расположения компонентов, то обновленный Motorola Razr не сильно отличается от прочих современных смартфонов. Но вот что точно не обрадует ремонтника, так это обилие клея. Его много, и он повсюду. К числу серьезных конструкционных недостатков причисли зазор между гибким дисплеем и корпусом.





В целом получается, что Motorola Razr устройство разовое и требует бережного отношения. Его задача дарить эмоции и удивлять. С ним стоит крайне аккуратно обращаться, ведь если что-то выйдет из строя, то наиболее вероятно, что его отправят в утиль по причине невозможности отремонтировать.





Источник: theverge.com







