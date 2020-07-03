Игровой Lenovo Legion начали показывать. Частями

476

После достаточно активных 2018-2019гг, когда Lenovo показала несколько смартфонов, горя желанием вернуться на рынок с собственной маркой устройств, год нынешний сравним со штилем. Новинок нет, и компания изредка заявляет, что вот-вот и впечатлит игровым Lenovo Legion. Самому игрофону приписывают новации вроде 90-ваттной быстрой зарядки и выдвижной фронталки на правой боковой грани.

Видео ради интриги

Увы, и сейчас нет ясности, когда состоится анонс Lenovo Legion, но сам смартфон уже готов, чтобы выйти в свет. В рамках промо-кампании по продвижению новинки на рынок, был выпущен ролик с распаковкой устройства. Правда, назвать то, что показали с экрана именно распаковкой в привычном понимании, будет большим преувеличением.

Было решено ограничиться демонстрацией внушительной и эффектной упаковки, а также показать мельком ее содержимое, сам смартфон. Удалось разглядеть, что Lenovo Legion будет доступен в синем цвете и на тыльной стороне установят многомодульную камеру. Следов пребывания сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне обнаружено не было, что указывает на то, что его могли отправить на боковую грань или встроить в дисплей.

Что предложит Lenovo Legion

По той информации, которая ранее мелькала в сети, Lenovo Legion должен предложить 90-герцовый дисплей, систему жидкостного охлаждения с датчиками контроля температуры, чип Snapdragon 865/865+, порт USB Type-C и стереодинамики.

Источник: sparrowsnews