Известный инсайдер внес коррективы в изображение камеры Samsung Galaxy S11+

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Если ничего экстраординарного не случится, то в феврале состоится презентация нового поколения смартфонов Galaxy S. Инсайдер Ice Universe намекнул, что в этот раз компания откажется от цифры 11 в названии, заменив ее на 20. Среди наиболее заметных улучшений в новом семействе — продвинутая многомодульная камера.









Рендеры другого техно-шпиона @OnLeaks показали, что на тыльной стороне теперь предложат прямоугольную площадку с хаотично расположенными в ней датчиками изображения. Сегодня источник опубликовал новое изображение камеры Galaxy S11 Plus, где расположение сенсоров упорядочено.





Сам инсайдер заявил о том, что те рендеры, которыми он поделился месяц назад, были основаны на раннем прототипе. Теперь он демонстрирует обновленное изображение и, как он полагает, это уже окончательный вариант исполнения основной камеры.





На данный момент известно, что Samsung Galaxy S11 (Galaxy S20) должен предложить чип Exynos 990 или Snapdragon 865, до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, Infinity-O AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, быструю зарядку мощностью 25 Вт и многомодульную камеру, где главный сенсор на 108 Мп.





Источник: twitter.com







