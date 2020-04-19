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Как быстро заряжается OnePlus 8 Pro без проводов

19.04.2020 1935 2

Функция беспроводной зарядки вошла в перечень главных и ожидаемых нововведений OnePlus 8 Pro. Благодаря стараниям инженеров компании владельцы новенького флагмана смогут заряжать его по беспроводу на мощности 30 Вт. Но далеко не все беспроводные зарядки выдают по «честному» озвученный максимальный параметр и гарантируют приличную скорость зарядки.

 

Как быстро заряжается OnePlus 8 Pro без проводов – фото 1

 

Ребята из ресурса Androidauthority решили провести тест и узнать, как быстро заряжается OnePlus 8 Pro по проводу и с применением беспроводной зарядки. Заряжать было решено полностью разряженный флагман, чтобы определить максимальное время, которое будет затрачено на зарядку.

 

Испытания показали, что несмотря на то, что проводная и беспроводные зарядки обладают мощностью 30 Вт, заряжается аппарат быстрее по проводу и на это уходит около часа. На 15 минут позже завершается цикл полной зарядки с применением беспроводной технологии. Чтобы восполнить ресурс батарейки на 50% по беспроводу, необходимо 29 минут, а по проводу — 23 минуты.

 

Как быстро заряжается OnePlus 8 Pro без проводов – фото 2

 

Жизнь без проводов прекрасна и новую фишку от OnePlus обязательно оценят те, кто предпочитает смартфоны компании и уже хочет отказаться от проводов, но не принося в жертву скорость зарядки. Если ты из их числа, значит эта фишка для тебя. Осталось только найти минимум $900, чтобы приобрести глобальную версию OnePlus 8 Pro.

 

Источник: androidauthority

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
INN
А есть тест излучения беспроводной зарядки, вред как у микроволновки?
19.04.2020 17:17
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Сергей Коршунков
INN, она излучает на пару миллиметров
19.04.2020 18:21
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Как быстро заряжается OnePlus 8 Pro без проводов