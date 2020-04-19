Как быстро заряжается OnePlus 8 Pro без проводов

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Функция беспроводной зарядки вошла в перечень главных и ожидаемых нововведений OnePlus 8 Pro. Благодаря стараниям инженеров компании владельцы новенького флагмана смогут заряжать его по беспроводу на мощности 30 Вт. Но далеко не все беспроводные зарядки выдают по «честному» озвученный максимальный параметр и гарантируют приличную скорость зарядки.

Ребята из ресурса Androidauthority решили провести тест и узнать, как быстро заряжается OnePlus 8 Pro по проводу и с применением беспроводной зарядки. Заряжать было решено полностью разряженный флагман, чтобы определить максимальное время, которое будет затрачено на зарядку.

Испытания показали, что несмотря на то, что проводная и беспроводные зарядки обладают мощностью 30 Вт, заряжается аппарат быстрее по проводу и на это уходит около часа. На 15 минут позже завершается цикл полной зарядки с применением беспроводной технологии. Чтобы восполнить ресурс батарейки на 50% по беспроводу, необходимо 29 минут, а по проводу — 23 минуты.

Жизнь без проводов прекрасна и новую фишку от OnePlus обязательно оценят те, кто предпочитает смартфоны компании и уже хочет отказаться от проводов, но не принося в жертву скорость зарядки. Если ты из их числа, значит эта фишка для тебя. Осталось только найти минимум $900, чтобы приобрести глобальную версию OnePlus 8 Pro.

Источник: androidauthority