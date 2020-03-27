Как вам Samsung Galaxy Fold 2 в таком исполнении?

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Чуть больше года назад свет увидел Samsung Galaxy Fold, ставший первым коммерческим складным смартфоном. Без проблем с запуском устройства не обошлось, как и не обошлось без нареканий на качество и надежность экспериментального продукта. Но Samsung это не смутило, и она продолжает верить в перспективность выпуска устройств с гибкими дисплеями.

Компания готовится показать в этом году второе поколение смартфона. Внешне, Galaxy Fold 2, судя по сегодняшним рендерам, может немного отличаться от первого поколения. Все же главные отличия должны быть внутри. Источник заявляет, что он визуализировал Galaxy Fold 2, основываясь на патентах компании, слухах и внутренней информации.

Изображения демонстрируют нам уже знакомый по Galaxy Fold дизайн смартфона-книжки, который складывается пополам и гибкий дисплей находится внутри. Только на этот раз это Infinity-O матрица с круглым отверстием под селфи-модуль. Никуда не делись внешний дополнительный экран и многомодульная основная камера. Интересно, что своей камерой обзавелся и второй дисплей, а вписали ее в каплевидный вырез.

Оформление основной камеры привели к стандарту смартфонов Samsung 2020 года выпуска — прямоугольная площадка с несколькими датчиками изображения. Здесь предложили пять сенсоров, а всего новинка получила 7 камер.

О техническом оснащении Galaxy Fold 2 ничего не известно. Но почти наверняка его аппаратной основой станет Snapdragon 865, и он получит модем Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения.

Источник: windowsunited